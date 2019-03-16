Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Güzeloğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

5 dakika önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Çınar, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Vali Güzeloğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Çınar, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Çınar ilçesindeki kanaat önderleriyle buluşan Vali Güzeloğlu, daha sonra muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

İnsana hizmeti ibadet olarak gören bir geleneğe ait olduklarını ifade eden Güzeloğlu, makamların birer emanet olduğunu söyledi.

Vali Güzeloğlu, "Herkes bir gün ölecek. Hayatın bittiği yerde de hayatın içerisindeki her şey de bitecektir. Ama bir gün gelip hesap vereceğiz. Makam büyüdükçe hesap ağırlaşıyor. Allah hepimizin hesabını kolay geçirsin." dedi.

Çınar Kaymakamı Selami Kaya ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz tarafından ilçeye yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, il ve ilçe kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Vali Güzeloğlu, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde de düzenlenen toplantılarda, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:44 Kaynak: AA

Çermik, Diyarbakır, Çınar, Basri Güzeloğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız Oyuncu Zeynep Eronat'tan Bomba İtiraf: Mehmet Akif Alakurt, Sıla Dizisinin Setinde Çalışanı Darbetti AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin Ünlü Şarkıcı Ricky Martin'den Dünya Medyasına Yeni Zelanda Tepkisi: Çünkü O Müslüman Değil!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 10:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]