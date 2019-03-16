Vali Güzeloğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, Çınar
, Çermik
ve Çüngüş
ilçelerinde muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Çınar ilçesindeki kanaat önderleriyle buluşan Vali Güzeloğlu
, daha sonra muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.
İnsana hizmeti ibadet olarak gören bir geleneğe ait olduklarını ifade eden Güzeloğlu, makamların birer emanet olduğunu söyledi.
Vali Güzeloğlu, "Herkes bir gün ölecek. Hayatın bittiği yerde de hayatın içerisindeki her şey de bitecektir. Ama bir gün gelip hesap vereceğiz. Makam büyüdükçe hesap ağırlaşıyor. Allah hepimizin hesabını kolay geçirsin." dedi.
Çınar Kaymakamı Selami Kaya ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz tarafından ilçeye yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu
, il ve ilçe kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.
Vali Güzeloğlu, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde de düzenlenen toplantılarda, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.