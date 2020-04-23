Vali Güzeloğlu'ndan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Güzeloğlu'ndan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Vali Güzeloğlu'ndan 23 Nisan mesajı

6 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Vali Güzeloğlu'ndan 23 Nisan mesajı, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramı kutlamanın coşkusu içerisinde olduklarını, bütün çocukların ve dünya çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramını içtenlikle kutladıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "23 Nisan 1920'de kurtuluşa ve kuruluşa giden yolda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla başlayan ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda bu tarihimizin en önEmli günlerinden biri olan 23 Nisan'da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu çok özel ve milli bayramımızı çocuklarımıza armağan etti. Onlara güvenimizi, geleceğimizi bizden daha iyi geliştirecekleri inancını pekiştirmek ve güvencemiz ve güzelliğimiz olan çocuklarımızı bir bayramla buluşturmak adına bugün de Diyarbakır'da ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bütün çocuklarımız içinde yaşadığımız salgın süreci nedeniyle belki alanlarda, belki meydanlarda, belki sokaklarda değillerdi. Ama her birisi evinde, balkonunda, hatta evlerinin çatısında bayraklarıyla ve coşkularıyla 23 Nisan'ı doya doya yaşadılar. Diyarbakır'da 10 binlerce çocuğumuza Vefa Sosyal Destek Gruplarımız evlerinde ziyaret ederek şanlı bayrağımızı, hediyelerini takdim ettiler" dedi.


Bağlar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılını, krona virüs tedbirlerini alarak belediyenin hizmet binası önünde düzenlenen etkinlikle kutladı. Başkan Hüseyin Beyoğlu ve yöneticilerin katıldığı kutlamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı okundu. Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkez Amirliğinde görevli polisler ise, İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 100. yılını kutladı. - DİYARBAKIR

Basri Güzeloğlu, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:12 Kaynak: İHA

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