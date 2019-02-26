Vali Güzeloğlu'ndan Bismil İlçesine Ziyaret

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bismil ilçesini ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bismil ilçesini ziyaret etti.



Bismil Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Güzeloğlu'nu, Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve kurum müdürleri karşıladı.





İlçe hakkında bilgi alan Güzeloğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.



Vali Güzeloğlu'na ziyaretinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti.

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