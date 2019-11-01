Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu'ndan kan bağışı kampanyasına destek
Son Dakika Güncel Vali Güzeloğlu'ndan kan bağışı kampanyasına destek

Vali Güzeloğlu'ndan kan bağışı kampanyasına destek

7 saat önce

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Kızılay Haftası nedeniyle başlatılan kan bağışı kampanyasına katıldı.

Vali Güzeloğlu'ndan kan bağışı kampanyasına destek, System.String[]

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Kızılay Haftası nedeniyle başlatılan kan bağışı kampanyasına katıldı.

Kızılay Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan kan bağışı otobüsünü ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kan vererek başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kan bağışının ardından açıklamada bulunan Vali Güzeloğlu, kan verme kampanyasına herkesin katılması için çağrıda bulundu. Kan vermenin insanlık ödevi olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, "Kızılay'ımızın başlattığı kampanyaya ben de temel bir insanlık ödevi olan ve insan sağlığı için çok değerli katkıları olan kan verme işlemini gerçekleştirmek için katıldım. Kızılay'ın kampanyasına Diyarbakır'daki tüm hemşerilerimizi de davet ettik. Büyükşehir'imiz dahil kentin birçok yerinde kurulu bulunan kan alma merkezlerinde, otobüslerinde, binalarında sağlıklı olan kan vererek zorda, darda olan vatandaşlarımıza can olmalarını bekliyoruz. Çünkü bizim verdiğimiz kan bizi sağlıklı kılacak güçlü kılacak. Bir başka yerde o kanla hayata dönecek bir insanımıza can oluyorsunuz. Bu sorumluluk hepimizin ortak sorunu, hepimizin bir gün ihtiyacı olacak olan bir kanı biz bugün bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Kızılay'ımızın bölge merkezinde ve bütün birimlerinde bu sorumluluğun gereğince yoğun da bir ilgi görüyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum, Diyarbakırlı hemşerimize de teşekkür ediyorum. Ama özellikle bu hafta bir farkındalık olarak kan vermenin ve bu sorumluluğu hissetmenin gereğinin de altını çiziyorum" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:59 Kaynak: DHA
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