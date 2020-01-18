Vali Güzeloğlu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Güzeloğlu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Güzeloğlu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehit ve gazi aileleri ve yakınları onuruna verdiği yemekte ailelerle bir araya geldi.

Vali Güzeloğlu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehit ve gazi aileleri ve yakınları onuruna verdiği yemekte ailelerle bir araya geldi.


Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bir düğün salonunda verilen yemekte, şehit ve gazi yakınları aileleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen programda Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, ilçe kaymakamları, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehit aileleri, gazi aileleri ve yakınları katıldı.


"Sahip olduğumuz her şeyi şehitlere borçluyuz"


Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra şehit ve gazi ailelerine seslenen Vali Güzeloğlu, her neye sahipsek, her ne nimete ve bugünkü sahip olduğumuz zenginliklere sahipsek, bunların şehitlerin sayesinde olduğunu ifade etti. Vali Güzeloğlu, "Üzerinde yaşadığımız ve vatan dedikleri topraklarda, inşallah Diyarbakır kadar payidar uzanacağımız devletimize hepimizin canını seve seve feda edeceği gönderde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızdan imanımızın sesi olan inşallah semalarımızda kıyamete kadar baki kalacak ezanımız da uzanır. Bugün Türkiye, yerli ve milli, savunma ve kalkınma hamleleriyle her alanda bir büyük ideayı temsil etmektedir. Küresel anlamda miras aldığının bir büyük emaneti olarak geleceğe taşımanın sorumluluğu ve gayretindedir. ve inşallah sınırlarımızda son bir hain, son bir terörist yok edilene kadarda bir büyük iradeyi temsil etmektedir. Bu yıl içerisinde inşallah tek bir terörist etkisiz getirilip yok edilinceye kadar mücadele bu ülkenin her bir köşesinde kararlılıkla sürdürülmektedir. Rabbim bu mücadeleyi gösteren bütün güvenlik kuvvetlerimizi, korucularımızı, bütün devlet memurlarımızı muhafaza eylesin. Ayaklarını taşa değdirmesin inşallah" dedi.


Vali Güzeloğlu'nun konuşmalarının ardından, şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemeğe geçildi. - DİYARBAKIR

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü
Köprüde kameralara yansıyan kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı Palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:06:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Güzeloğlu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]