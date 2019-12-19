Vali Güzeloğlu, Silvan'da muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Silvan'da muhtar, esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi.



Silvan Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Kaymakamı Mahmut Uslu, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Burada konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'da milletin halkın parasıyla yapılan cami inşaatının imar planını iptal edildiğini, yapılan kaçak duruma düşürüldüğünü hatırlattı. Vali Güzeloğlu, "Milletin kaynakları son kuruşuna kadar millete harcanır. Yaklaşık üç buçuk ayda bizim ihaleler halka açık, şeffaf rekabetçi ihalelerde aldığımız kaynak yaklaşık 40 milyonu buldu. Belediyeden devraldığımızda 400 bin lira kira geliri vardı. Şu anda belediye kira geliri 2 milyon 800 bine çıktı yani 7 katı 400 bin, 2 milyon 800 bin nereye gidiyormuş eskiden o paralar milletin hizmetine gitmiş olsaydı zaten bu sıkıntılar olmazdı. Artık bir şeylerin değişme zamanı, bir şeylerin anlaşma zamanı, böyle gelmiş böyle gitmeyeceğini anlatma zamanı olmaz vebal var, günah var. Milletin hakkı, hukuku var burada inşallah gelecek her gün bu değişimi hissetmemiz lazım. Bu ihaneti temsil edenlerin karşısında millet olarak duruşumuzu güçlendirmemiz lazım. Herkesin derdi çocuğuna iş, nafakası, rızkı düzenli huzurlu bir şekilde yaşaması. Bunu temin eden bunu gayret edenler var. Türkiye'nin Güneydoğu'nun GAP'tan sonra en büyük projesi Silvan Projesidir. 8 tane baraj, 23 tane sulama göleti, 31 tane proje milyarlarca lira aktarıldı. Bitince ne olacak, 235 bin hektar alan suyla buluşacak, 300 bin insan farklı alanda iş sahibi olacak. Zenginlik, huzur bu topraklarla buluşacak. Bu Silvan Projesini isteyen kim devletimiz, Cumhurbaşkanımız. İstemeyen kim ihanetin temsilcisi barajın şantiyesini kaç kez bastılar, kaç vatan evladını şehit etiler bu hainler, geciktirmek, engellemek için bütün ihanetlerini sergilediler, halen bu ihaneti sergiliyorlar. Silvan barajı biterse Silvan'a kötülük mü olacak? Onlar iyiliği istemez, onlar iyiliği beslemez onlar kötülükten besleniyorlar. Bunu idrak etmemiz lazım" dedi.



Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti. - DİYARBAKIR