Vali Güzeloğlu Sur'da denetimlerde bulundu - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, tarihi Sur ilçesinde denetim gerçekleştirerek yürütülen çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.



Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tarihi Sur ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi alan Vali Güzeloğlu'na, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, kamu kurum müdürler ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.



Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesinde Sur ve yeni yapılan konutları inceleyen Vali Güzeloğlu, çalışmaların seyri hakkında bilgi alarak, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaların bir an önce tamamlanması için ilgili daire başkanlarına talimat verdi. Nasuh Paşa Camisi'ni de inceleyerek eksikliklerinin giderilmesi ve ibadete açılmasını isteyen Vali Güzeloğlu, Ramazan ayında Kurşunlu Cami'de açılacak iftar çadırı ve etkinlik alanlarını da denetledi. - DİYARBAKIR