Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu ve Eşi Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Güzeloğlu ve Eşi Şehit Ailesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte 27 Kasım 2018 tarihinde Batman ilinde BTÖ mensuplarına yönelik yapılan operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin'in Kayapınar ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu ve Eşi Şehit Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte 27 Kasım 2018 tarihinde Batman ilinde BTÖ mensuplarına yönelik yapılan operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin'in Kayapınar ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu'nun yanısıra; şehidin eşi Selda Öztekin, kızı Başak ve oğlu Ramazan Öztekin ile şehidin yakın akrabaları yer aldı. Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, şehidin ailesi ve kardeşleriyle sohbet edip, şehit Öztekin'in çocuklarıyla yakından ilgilendi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ayşe Güzeloğlu, Basri Güzeloğlu, Güncel
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