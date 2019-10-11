Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu yapımı tamamlanan cami açılışını yaptı
Son Dakika Güncel Vali Güzeloğlu yapımı tamamlanan cami açılışını yaptı

Vali Güzeloğlu yapımı tamamlanan cami açılışını yaptı

1 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Abdurrahman Enç Çenakçi Camisinin açılışına katıldı.

Vali Güzeloğlu yapımı tamamlanan cami açılışını yaptı, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Abdurrahman Enç Çenakçi Camisinin açılışına katıldı.


Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bağlar İlçe Kaymakamı Nihat Karabiber, Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda vatandaş ile birlikte yakın zamanda tamamlanan Hacı Abdurrahman Enç Çenakçi Cami açılışını yaptı. Cuma namazı öncesi cami kapısı girişinde, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın dua okumasıyla başlayan açılış etkinliğinde Vali Güzeloğlu, protokol ile birlikte açılış kurdelesini kesip hayırlara vesile olmasını diledi. Açılışın ardından Güzeloğlu, protokol ile birlikte Cuma namazını eda etti.


Namaz sonrası çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşan ve bir süre çocuklarla sohbet eden Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini sordu. - DİYARBAKIR

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:54 Kaynak: İHA
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