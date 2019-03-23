Vali Güzeloğlu, Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti
30 dakika önce
Elazığ'da bir jandarma karakoluna teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan uzman çavuş Ayvaz Yıldırım'ı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, hastanede ziyaret etti.
Elazığ'da bir jandarma karakoluna teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan uzman çavuş Ayvaz Yıldırım'ı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, hastanede ziyaret etti.
Olay, dün Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Beldesi'nde meydana geldi. Bukardi Jandarma Karakoluna yönelik teröristler tarafından taciz atışı yapılması sonucu Uzman Çavuş Ayvaz Yıldırım yaralandı. Yaralanan Ayvaz, bölgeden helikopterle alınarak Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Yıldırım'ı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ziyaret etti. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
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