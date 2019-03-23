Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti

Vali Güzeloğlu, Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti

30 dakika önce

Elazığ'da bir jandarma karakoluna teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan uzman çavuş Ayvaz Yıldırım'ı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, hastanede ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu, Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti, System.String[]
Elazığ'da bir jandarma karakoluna teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan uzman çavuş Ayvaz Yıldırım'ı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, hastanede ziyaret etti.

Olay, dün Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Beldesi'nde meydana geldi. Bukardi Jandarma Karakoluna yönelik teröristler tarafından taciz atışı yapılması sonucu Uzman Çavuş Ayvaz Yıldırım yaralandı. Yaralanan Ayvaz, bölgeden helikopterle alınarak Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Yıldırım'ı, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ziyaret etti. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Jandarma, Basri Güzeloğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Yaşındaki Kızı Taciz Eden Adam Johnson'a Görülmemiş Ceza! Eski Milletvekili Bursa'daki Yazlığında Ölü Bulundu Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Canlı Yayında Skandal Sözler: Kuran-ı Kerim'de İsmet İnönü'yle İlgili Ayet Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:17:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Güzeloğlu, Yaralanan Uzman Çavuşu Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]