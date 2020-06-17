Vali Hacıbektaşoğlu, belediye başkan vekilliği görevine de başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Siirt Valiliğine atanan Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkan Vekilliği görevine de başladı.

Valilikten Belediyeye geçen Hacıbektaşoğlu, burada birim amirleri tarafından karşılandı. Hacıbektaşoğlu, Başkanlık makamında yaptığı konuşmada, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışacağını söyledi. Yıllar sonra yeniden Siirt'e hizmet etmenin nasip olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Siirt Valisi olarak göreve başladım ve aynı zamanda bizlere Siirt Belediye Başkan Vekilliği görevi tevdi edildi. İnşallah bunu da var gücümüzle yerine getirmeye çalışacağız. Ben öncelikle bize güvenen, beni bu göreve atayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum. Sizler vasıtasıyla Siirtlilere selamlarını da iletiyorum. Biz, bu güvene layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Bütün devlet teşkilatı ve belediye teşkilatı yılmadan bıkmadan usanmadan çalışacağız. Bunu hep beraber yapacağız."

Siirt Belediyesinin, diğer belediyelerle yardımlaşma ve dayanışma içinde olacağını anlatan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu işlerde öyle sihirli bir el yok. Bu işlerde çalışmak var, emek vermek var. Belediyelerimizin bütün imkanlarını, insan kaynağımızı, bütün gücümüzü, devletimizin tüm imkanlarını vatandaşımız için seferber etmeye çalışacağız. El birliği ve güç birliğiyle insanlarımıza hizmet edeceğiz. Ben Siirtli vatandaşlarımızdan, esnafımızdan çiftçimize, bütün insanlarımızdan yediden yetmişe öncelikle hayır duası ve desteklerini bekliyorum."

Başkanlık makamında birim amirlerinden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, daha sonra Güres Caddesi esnafını ziyaret etti.