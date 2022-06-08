Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, devletin sıcaklığını, şefkatini ve hoşgörüsünü halka hissettirmeyi amaçladıklarını, sorunların en kısa sürede bütçe imkanları dahilinde çözüme kavuşturacağını aktardı.

Kaynak: AA

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Hacıbektaşoğlu halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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