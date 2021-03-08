Gara'da şehit olan Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur'a kadınlar günü ziyareti Vali Hacıbektaşoğlu'dan - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Er Süleyman Sungur'un annesi Şirin Sungur'u ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile evinde ziyaret ettiği Sungur'un gününü kutladı, taleplerini dinledi.

Anne Sungur'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek veren Hacıbektaşoğlu, şehitlerin gönüllerde müstesna bir yeri olduğunu söyledi.

Şehitlerin geride bıraktıkları ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Şehit ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ziyaret ettiğimiz annemizin gününü kutladık, sorunlarını dinledik. Başta tüm şehit anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Sungur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra beraberindeki heyetle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün evde bakım hizmetinden yararlanan eşi ve biri engelli üç çocuk annesi Rahime Yardım'ı ziyaret etti, gününü kutladı.

Aileye nakdi yardım, çocuklarına da çeşitli hediyeler veren Hacıbektaşoğlu, daha sonra girişimci Halime Timur'u ziyaret ederek gününü kutladı.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Aydın Şakar da katıldı.