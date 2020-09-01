Vali Hacıbektaşoğlu'ndan İl Jandarma Komutanı Ertekin'e ziyaret - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'i ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı önünde karşılanan Hacıbektaşoğlu, tören mangasını selamladı.
Komutanlık ziyaret defterini imzalayan Hacıbektaşoğlu, Ertekin'e görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertekin de Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:37 - Kaynak: AA
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