Vali Hacıbektaşoğlu'ndan İl Jandarma Komutanı Ertekin'e ziyaret - Son Dakika

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertekin de Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'i ziyaret etti.

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