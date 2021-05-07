Vali Hacıbektaşoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden polis Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu trafik kazasında yaşamını yitiren polis memurunun ailesini ziyaret etti

Vali Hacıbektaşoğlu, İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Yaser Karataş'ın Kurtalan ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Karataş ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanınızdayız, Vatandaşlarımızla bir ve beraberiz, her türlü acılarını ve sevinçlerini paylaşıyoruz." dedi.

Karataş ailesi adına söz alan Mahfuz Karataş da kendilerini ziyaret ederek, acılarını paylaşan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da yer aldı.