Son Dakika Haberleri: Vali halk gününde 78 vatandaşı dinledi
Son Dakika Güncel Vali halk gününde 78 vatandaşı dinledi

Vali halk gününde 78 vatandaşı dinledi

1 saat önce

Halk günü toplantılarını sürdüren Ordu Valisi Seddar Yavuz, 78 vatandaşın sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerini dinledi.

Vali halk gününde 78 vatandaşı dinledi, System.String[]

Halk günü toplantılarını sürdüren Ordu Valisi Seddar Yavuz, 78 vatandaşın sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerini dinledi.


Vatandaşları tek etek dinleyen Vali Yavuz, "Bugün kurum müdürlerimizle beraber sizi dinlemeye, sorunlarınızı çözmeye gayret edeceğiz" dedi.


Konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Vali Seddar Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve kahraman ordumuzun Suriye'de gerçekleştirmiş olduğu harekat vesilesiyle şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımız, milletimiz için yaralanmış gazilerimizin her birine acil şifalar, sağlık ve afiyet diliyorum. Bunu özellikle söylemeyi bir borç biliyorum. 82 milyon vatan evladı olarak ordumuzun, devletimizin, milletimizin yanındayız. Herkesin de böyle düşündüğünü biliyorum. Dolayısıyla devletimizden, milletimizden, ordumuzdan dualarınızı esirgemeyin" diye konuştu. - ORDU

Türkiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
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