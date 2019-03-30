Son Dakika Haberleri: Vali Halkı Dinledi

Vali Halkı Dinledi

1 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, hafta sonu boş durmayarak vatandaşların sorun, sıkıntı, şikayet, ihtiyaç ve taleplerini dinlemek için 'halk günü' toplantısı yaptı.

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Ordu Valisi Seddar Yavuz, hafta sonu boş durmayarak vatandaşların sorun, sıkıntı, şikayet, ihtiyaç ve taleplerini dinlemek için 'halk günü' toplantısı yaptı.

Periyodik olarak düzenlenen 'halk günü' toplantısından birisini daha gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, toplantıya katılan 45 vatandaşın tek tek sorun, şikayet ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları tek tek not alan Vali Yavuz, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine de talimat vererek, vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve taleplerine çözüm bulunmasını istedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:12 Kaynak: İHA

Ordu, Güncel
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