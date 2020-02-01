Vali halkla buluşacak - Son Dakika
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Vali halkla buluşacak

6 saat önce

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı rutin Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

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Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı rutin Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından başlatılan halk günü toplantıları devam ediyor. Vali Dağlı, 4 Şubat Salı günü saat 14.00'da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda vatandaşlar ile bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyecek. Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulunacak.


Toplantıya katılmak isteyenlerin isim ve iletişim bilgilerini en geç 3 Şubat 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne kayıt ettirmeleri gerekiyor. - DÜZCE

Milli Eğitim Müdürlüğü, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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