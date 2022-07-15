Kahraman vatan evlatlarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Aydoğdu, şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanında ve yakınında olacaklarını kaydetti.

Şehit annesi Güzel'in elini öpen Aydoğdu, aile üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Aksaraylı paraşütçüler, 15 Temmuz şehit ve gazileri için atlayış yaptı

Kaynak: AA

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Hamza Aydoğdu 15 Temmuz şehidinin annesini ziyaret etti - Son Dakika

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