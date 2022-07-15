Vali Hamza Aydoğdu 15 Temmuz şehidinin annesini ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Hamza Aydoğdu 15 Temmuz şehidinin annesini ziyaret etti

15.07.2022 17:43
Vali Hamza Aydoğdu 15 Temmuz şehidinin annesini ziyaret etti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Önder Güzel'in annesi Gülşen Güzel'i ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Önder Güzel'in annesi Gülşen Güzel'i ziyaret etti.

Aydoğdu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ile şehit annesi Güzel'in evine geldi.

Şehit annesi Güzel'in elini öpen Aydoğdu, aile üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Aydoğdu, şehit Önder Güzel ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kahraman vatan evlatlarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Aydoğdu, şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanında ve yakınında olacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Hamza Aydoğdu 15 Temmuz şehidinin annesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Hamza Aydoğdu 15 Temmuz şehidinin annesini ziyaret etti - Son Dakika
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