- Vali Hamza Aydoğdu'dan mektup arkadaşlarına anlamlı ziyaret - Son Dakika

- Vali Hamza Aydoğdu'dan mektup arkadaşlarına anlamlı ziyaret

AKSARAY - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, daha önce mektuplaştığı kentteki öksüz ve yetim çocukları evlerinde ziyaret etti.

Aksaray Valisi Vali Hamza Aydoğdu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ihtiyaçları karşılanan öksüz ve yetim çocuklara 2020 yılı Eylül ayında mektup yazarak çocuklarla çok anlamlı bir arkadaşlık başlattı. Mektup arkadaşlarına sürpriz ziyaretler gerçekleştiren Vali Aydoğdu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Çocuklara yazdığı mektubuna 'Yalnız değilsiniz, biz büyük bir aileyiz' diyerek başlayan Vali Aydoğdu; hayatın güzelliklerinin yanı sıra acı ve sürprizlerini de insanlara sunduğunu kaydetti. Mektubunda çocuklara hitaben; "Bundan sonra kalan yolumuzu seninle birlikte yürüyeceğiz. Engel çıkarsa aşacak, yorulursak oturacak, sevinince havalara uçacağız. Belki de biz hayatı yorarız. Biraz da o düşünsün" diyerek çocuklara bir baba şefkatiyle yaklaşarak her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi. Çocuklardan geri dönüşler alan Vali Hamza Aydoğdu süreç içerisinde öksüz ve yetim çocuklarla başlattığı mektup arkadaşlığını yaptığı sürpriz ziyaretlerle daha da anlamlı hale getirdi. Ziyaret ettiği mektup arkadaşları ile sohbetler yapan Vali Aydoğdu, çocuklara hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmemelerini kendilerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Mektup arkadaşı olduğu öksüz ve yetim çocuklarla unutulmaya yüz tutmuş iletişim kanallarından olan mektuplaşmayı yaşattıklarını da aktaran Vali Aydoğdu, karşılıklı görüşmede yansıtılmayan duygu ve düşüncelerini mektuplarla anlatan çocuklarla düzenli mektuplaştıklarını kaydetti. Ziyarette bulunduğu mektup arkadaşlarına çeşitli hediyeler veren Vali Hamza Aydoğdu, pandemi tedbirleri nedeniyle çocuklara ve gençlere bazı kısıtlamalar getirildiğini bu nedenle kendilerini ederek bir süre hasbihal ettiklerini ifade etti.

Aynı anda 79 yetim çocuk sevindirildi

Devlet şefkatinin tüm öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara en iyi şekilde gösterildiğini belirten Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada, "2020 yılının Eylül ayında başlattığımız bir çalışma ile 229 ailemize mektup yazdık. Mektuplarımızın cevapları gelmeye başladı. 56 ailemizden 74 yetim çocuğumuz bizden tablet istedi. Biz de bütün birim amirlerimizle aynı anda Aksaray'ın değişik yerlerinde yetimlerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza tabletlerini sunuyoruz. Yaptığımız en güzel hayırlı işlerden bir tanesi bu" diye konuştu.

Anne babanın birinin olmaması insanı üzen, kederlendiren, duygulandıran bir konu olduğunu kaydeden Vali Aydoğdu, "Bizim kültürümüzde yetimlere sahip çıkmak, yetimlerin başını okşamak, bir yetimi doyurmak onu giydirmek vardır. Bu bizim dinimizce kültürümüzce çok anlamlı bir değerdir. Türk milletini ayakta tutan en büyük dinamiklerden birisidir budur. Toplum olarak yetimlerimize, şehit ve gazi çocuklarımıza ve kimsesizlerimize sahip çıkmalıyız. Allah vesile olanlardan katkı sağlayanlardan razı olsun" dedi.

Yetim çocuk ve gençler değer görmenin birilerinin kendilerini düşünmesinin ve önemsemesinin çok önemli ve değerli olduğunu ifade ederek Vali Hamza Aydoğdu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Vali Aydoğdu ile birlikte yetim çocukların ziyaretlerine katılan Aksaray Gençlik Merkezi gönüllüsü Aksaray Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü öğrencisi Uganda vatandaşı İsmail Turabi ise, yetim çocuklarla ilgili düzenlenen faaliyetin içinde olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Kendi memleketinde ihtiyaç sahipleri için faaliyetler yürüten Türk derneklerine yardımcı olduğunu anlatan Turabi, bu gün Türkiye'de yetim ve öksüz çocuklar için yürütülen bu faaliyete katıldığını ve çok duygulandığını ifade etti.