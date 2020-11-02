Vali Hamza Aydoğdu, UMKE Koordinasyon Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, UMKE Koordinasyon Merkezi ve 112 Ambulans Acil Sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen ve tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan depremin ardından Aksaray'dan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 8 kişilik UMKE ekibinin görevlendirildiğini söyledi.

Ekiplerin diğer tüm arama kurtarma ekipleri ile birlikte deprem bölgesinde büyük bir gayretle çalışmalarına devam ettiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Depremde hayatını kaybeden tük vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlara da acil şifalar diliyorum. Deprem afeti tüm Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Hepimiz üzüldük kurtarma ekiplerimiz yardıma koşarken tüm vatandaşlarımızda dualarıyla İzmirli kardeşlerimizin yanlarında oldular. Biz de hemen depremden sonra Aksaray genelinde Aksaray Belediyesiyle birlikte bir yardım kampanyası başlattık. Yine gıda paketlerimizde hazırlanıyor. Yardım tırlarımızı İzmir'e göndereceğiz. Kampanyaya tüm Aksaraylı hemşerilerimiz ciddi anlamda riayet gösterdi. Bütün sivil toplum örgütleri, iş adamları ve STK'lar, yine oda başkanları, oda temsilcileri kampanyamıza destek oldu. Aksaray böyle zor günler de tek yürek olarak İzmir'in yanın da olduğunu herkese gösterecek. Allah devletimizi, milletimizi daha büyük afatlar dan bela ve musibetlerden korusun."