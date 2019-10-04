Vali Harun Sarıfakıoğulları 2019 yılı yatırım raporunu açıkladı

Giresun'da 2019 yılında 573 milyon 737 bin liralık ödeneğin, 462 milyon 348 bin lirası harcanırken, yapılan harcamalardan en fazla payı ise tarım, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, ormancılık, spor ve kadastro sektörleri aldı.



Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Valilik toplantı slonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Kaymakamlar, Tapu Kadastro 9. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğünden yetkililer ile Belediye Başkanları ve İlimizdeki yatırımcı kuruluşların müdürleri katıldı.



Vali Harun Sarıfakıoğulları yaptığı 2019 yılı değerlendirmesinde, 573 milyon 737 bin liralık ödeneğin 462 milyon 348 bin lirasının harcandığını açıkladı.



Vali Sarıfakıoğulları, "2019 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı itibariyle 20 yatırımcı kuruluşumuzun 206 projesi mevcuttur. Bu projelerden 22'si tamamlanmış, 130'u halen devam etmekte, 27'si ihale aşamasında olup, 27 proje ise çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır. Programdaki 206 projenin 68'sı tarım, 31'i enerji, 31'i ulaştırma, 20'si eğitim, 11'i sağlık, 6'sı ormancılık, 6'sı spor ve 3'ü kadastro ve 30'u da diğer kamu hizmetleri sektörlerine ilişkindir. İlimiz genelinde 2019 yılına ait 573 milyon 737 bin 26 Türk Lirası ödeneğin 462 milyon 348 bin 810 Lirası harcanmıştır. Yatırımlar ağırlıklı olarak tarım, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, ormancılık, spor ve kadastro sektörlerine aittir. Koordinasyon toplantısının, yatırım uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne katkıda bulunmasını temenni ediyor, değerli katılımcılarımıza yatırım çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.



Konuşmanın ardından toplantıya katılan yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ilimizde dönem içerisinde tamamlanan, devam eden ve proje aşamasında bulunan yatırımların son durumları hakkında bilgi verdi. - GİRESUN