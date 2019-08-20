Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları...
29 dakika önce
Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları konumdan çıkartıp milletin emrine tahsis etmektir"DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 40 kişi görevden alındı Eski bakan Mehmet Ağar, kayyum atamalarını değerlendirdi: Bu göreve devam edemezsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı