Son Dakika Haberleri: Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları...
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Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları...

29 dakika önce

Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları konumdan çıkartıp milletin emrine tahsis etmektir"DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Amacımız belediyemizin kaynaklarını terör örgütünün kullandıkları konumdan çıkartıp milletin emrine tahsis etmektir"
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu açıklamalarda bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Basri Güzeloğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
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