Vali Hasan Şıldak, Atatürk'ün Balıkesir'i ziyaretinin yıl dönümüyle ilgili mesaj yayımladı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Atatürk'ün Balıkesir'e ilk gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet kurulduktan sonra da yaptığı en önemli ziyaretlerinden birisinin Balıkesir'e gerçekleştirdiğini belirtti.

Atatürk'ün Zağanos Paşa Camisi'nde okuduğu Balıkesir Hutbesi'nin, ilk ve tek camii içi konuşması olduğunu bildiren Şıldak, "Atatürk, devlet adamlığının verdiği sorumlulukla savaş koşullarında milli bilinci artırmak amacıyla yurt gezileri yapmış, Cumhuriyet kurulduktan sonra da Anadolu'daki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri yerinde görmek ve incelemek amacı ile birçok il ve ilçeye ziyaretlerde bulunmuştur. Bu ziyaretlerden en önemlilerinden biri de Balıkesir ziyaretidir." ifadesinde bulundu.

Şıldak, Atatürk'ün 6 Şubat 1923'te geldiğini ve 7 Şubat'ta Zağnos Paşa Camisi'nde cemaatle birlikte namaz kıldıktan sonra şehitler için okunan mevlide katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sonrasında minbere çıkarak tarihi Balıkesir Hutbesini okumuştur. Balıkesir Hutbesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında yaptığı ilk ve tek camii içi konuşmasıdır. Bu nedenle, onun ziyaret ettiği ve ziyaretinin tarihe mal olduğu şehirlerden biri de Balıkesir'dir. Atatürk konuşmasının son paragrafında 'Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim' diyerek birlik, beraberlik ve istişarenin önemini vurgulamıştır. Balıkesirlilerin Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına gösterdiği sevgi ve milli mücadeleye verdiği destek, onların vatan ve milletine sadakatinin ve bağımsız yaşama arzusunun bir göstergesidir."

Şıldak, Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelesini gerçekleştiren bütün kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını sözlerine ekledi.