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Vali Hasan Şıldak 'En İyi Narkotik Polisi Anne'lerle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Hasan Şıldak 'En İyi Narkotik Polisi Anne'lerle bir araya geldi

24.11.2021 14:03
Vali Hasan Şıldak 'En İyi Narkotik Polisi Anne'lerle bir araya geldi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde uyuşturucuyla mücadelede etkin görev alan 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' lere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde uyuşturucuyla mücadelede etkin görev alan 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' lere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Vali Hasan Şıldak, Edremit'te 'En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında düzenlenen seminerde annelerle bir araya geldi. Seminere Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG Bnb. Emrah Kadir Çakır, ilgili birimlerin İlçe Temsilcileri ile çok sayıda anne ve anne adayı katıldı.

Uyuşturucu maddeler ve bunlardan nasıl uzak durulması gerektiği, kullanan kişide oluşan değişimler hakkında ayrıntılı bir sunumun yapıldığı toplantıda ayrıca Vali Hasan Şıldak öncülüğünde yürütülen Uyuşturucuyla Mücadele Projesi hakkında da bilgilendirme yapıldı. Bağımlı bireylerin veya ailelerinin Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan 'Açık Kapı' birimlerine başvurmalarıyla başlayan sürecin, kişilerin sosyal hayata ve çalışma hayatına dahil olmalarına kadar yapılanlar katılımcılara anlatıldı.

'Uyuşturucu Çağın Sosyal Depremidir'

İl merkeziyle birlikte Edremit İlçesinde de kurulan Uyuşturucuyla Mücadele Birimine projenin başlatıldığı günden bu yana 380 kişinin başvuruda bulunduğunu söyleyen Vali Şıldak, "Uyuşturucu, bir başka ifadeyle bağımlılık yapan madde kullanımı bugün burada kapsamlı olarak ele alındı. Bu maddeler nelerdir, nasıl kullanılır gibi birçok detay anlatıldı. Çocuklarımızın, gençlerimizin korunması yani uyuşturucu kullanmamaları için özellikle anne olarak kadınların evlerinde çocuklarına yakın olmaları gerekiyor. Her şeyden önce çevresi kimler, kimle görüşüyor, kiminle arkadaşlık yapıyor, eve ne zaman geliyor, nerede vakit geçiriyor, bunları takip edin. Okul Müdürlüğü ve öğretmenler de takip edecek, izleyecek. Ama çocuklarımızla konuşmazsak kendi dünyalarından bir başka dünyaya yol alırlar. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesinin amacı çocuğun evdeki ortamda iyi takip edilmesiyle uyuşturucu bataklığına düşmemesi için bilinçlenmeyi içeriyor. Bunun yöntemi sizlere bugün çok iyi bir şekilde aktarıldı, anlatıldı. Çünkü uyuşturucu kullanımı intihara sürüklüyor, onları katil yapıyor, suç işletiyor, hırsız yapıyor. Yani sağlığını bozmakla kalmıyor ailesinden koparıyor, yuvalarını yıkıyor. Bu durum çağımızın sosyal depremidir." şeklinde ifade etti.

'Uyuşturucuyla Mücadele Sosyal Çalışmalarla Desteklenmeli'

Bu çalışmaların uzun vadeli ve kalıcı çözümleri beraberinde getirmesi için sosyal çalışmaların da yapılması gerektiğini vurgulayan Şıldak, Balıkesir Valiliği öncülüğünde birçok paydaş kurumla birlikte yürütülen Uyuşturucuyla Mücadele Projesi hakkında bilgiler verdi.

Projenin başından bu yana 380 danışanın 181'inin tedaviye istikrarlı bir şekilde devam ettiğini açıklayan Şıldak, bu kişilerden 119'unun İl Merkezinde bulunan Uyuşturucuyla Mücadele Biriminde, 62 kişinin ise Edremit Uyuşturucuyla Mücadele Biriminde kayıtlı olduğunu söyledi. Tedavi ve rehabilitasyon süreciyle ilgili kısa bir bilgi veren Vali Şıldak, "Başvuru yapıldıktan sonra projede görevli psikologlarımız ve sosyal çalışmacılarımız vatandaşlarımızla görüşüyor. Sonra Akıl ve Ruh Sağlığı Uzmanı muayene ediyor. Kişiye uygun bir tedavi planı yapıyor. Bazıları ayakta tedavi ediliyor. Bazıları ise yataklı tedavi kurumlarına, yani hastaneye yatırılıyor. Biz onların ulaşımlarını, randevu konularını çözüyoruz. Tedaviden sonra da rehabilitasyon süreci başlıyor. Onları tekrar normal sağlıklı birbinsana dönüştürmeye çalışıyoruz. Bir kişinin uyuşturucuya bağlı kalıp tekrar sağlıklı olarak yaşayabilmesi, hayata dönebilmesi kendi çabasıyla mümkün değil. İşte biz bu projeyle bunu sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu. Projenin bağımlı kişileri hayata döndürmenin yani sıra iş imkanı da sunduğunu belirten Şıldak, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' Projesi seminerine katılan kişilerden çevrelerinde bağımlı olan kişileri Uyuşturucuyla Mücadele Projesine yönlendirmelerini istedi.

Bilgilendirme faaliyetleri esnasında "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Projesinin yanı sıra uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu olan "Uyuma" uygulaması vasıtasıyla kimlik bilgileri paylaşılmadan narkotik suçlarına yönelik kolaylıkla ihbarda bulunulabileceği de anlatıldı. - BALIKESİR

Vali Hasan Şıldak 'En İyi Narkotik Polisi Anne'lerle bir araya geldi
Vali Hasan Şıldak 'En İyi Narkotik Polisi Anne'lerle bir araya geldi
Vali Hasan Şıldak 'En İyi Narkotik Polisi Anne'lerle bir araya geldi
Vali Hasan Şıldak 'En İyi Narkotik Polisi Anne'lerle bir araya geldi
Vali Hasan Şıldak 'En İyi Narkotik Polisi Anne'lerle bir araya geldi
Vali Hasan Şıldak 'En İyi Narkotik Polisi Anne'lerle bir araya geldi

Hasan Şıldak, Uyuşturucu, Balıkesir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Hasan Şıldak 'En İyi Narkotik Polisi Anne'lerle bir araya geldi - Son Dakika


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