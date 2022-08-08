Vali Hatipoğlu arıcı maskesini giydi, bal hasadı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Hatipoğlu arıcı maskesini giydi, bal hasadı yaptı

08.08.2022 17:41
Vali Hatipoğlu arıcı maskesini giydi, bal hasadı yaptı

Vali Hatipoğlu arıcı maskesini giydi, bal hasadı yaptı Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, arıcı maskesini giyerek bal hasadı yaptı.

Vali Hatipoğlu arıcı maskesini giydi, bal hasadı yaptı

TOKAT - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, arıcı maskesini giyerek bal hasadı yaptı.

Tokat'ta merkeze bağlı Akyurt köyünde gerçekleşen törenle kentte bal hasadı başladı. Arıcı kıyafetleri giyen protokol üyeleri ilk hasadı birlikte yaptı. Vali Numan Hatipoğlu, hasat yaparak bal peteği ile basına poz verdi. Tokat'ta yaklaşık 600 bin ton bal üretimi beklediklerini ifade ederek, "Arıcılık her geçen gün giderek gelişiyor. Bunu arıcılarımız daha da iyi noktalara getirecek. Bu noktada emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. İl Özel İdaresi ve Bakanlığımız tarafından tarım alanın destekleme yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Hatipoğlu, farklı bir deneyim yaşadığını ifade ederek, "Benim içinde çok ilginç bir deneyim oldu. Daha önceden hasat dönemine katılamamıştık. Tokat'ta böyle bir güzelliğe şahit olmak farklı bir duygu, mutluluk oldu" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tokat'ta 3 bin kişiye aşure dağıtıldı Tokat'ta 3 bin kişiye aşure dağıtıldı
Kaynak: İHA

Selahattin Hatipoğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Hatipoğlu arıcı maskesini giydi, bal hasadı yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
16:24 Ukraynalı drone meraklıları bomba yüklü İHA geliştirdi! Rus kuvvetlerini püskürtmek için kullanılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 17:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Hatipoğlu arıcı maskesini giydi, bal hasadı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement