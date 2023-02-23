Vali heyelan bölgesinde açıklama yaparken 2. kez heyelan meydan geldi - Son Dakika
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Vali heyelan bölgesinde açıklama yaparken 2. kez heyelan meydan geldi

23.02.2023 18:00

Vali heyelan bölgesinde açıklama yaparken 2. kez heyelan meydan geldiArtvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi.

Vali heyelan bölgesinde açıklama yaparken 2. kez heyelan meydan geldi

ARTVİN -Artvin- Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi. Kameraların kayıtta olduğu anda yaşanan olayda Vali Doruk soğukkanlılığını koruyarak, "Heyelanı canlı bir kez daha yaşamış olduk" dedi.

Artvin'de aralıksız devam eden sağanak yağışlar nedeniyle bölgede yaşanan heyelanlar hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Deriner-4 Tüneli üzerinde heyelan meydana geldi. Karayolu araç trafiğine kapatılırken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk bölgede incelmelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Doruk, basın mensuplarına bölgede yaşanan heyelanlarla ilgili açıklama yaptı.

Vali Doruk'un açıklama yaptığı sırada ikinci kez heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü. Soğukkanlılığını koruyan Vali Doruk, "Heyelanı bir kez daha canlı yaşadık" diyerek "Son dönemde bu tür heyelan ve kaya kopması şeklinde çok fazla miktarda vaka yaşıyoruz. Bunu ağırlıklı Şavşat yolu ve Yusufeli-Artvin arasında da sıkça yaşadık. Tabi bizim yüzeysel olarak gördüğümüz bu mevsimde malumuz çok fazla miktarda kar yağışı oldu mevsim dönemi itibariyle de sıcak olduğu için erime yaptı. Tahmin ediyoruz ki araziyi gevşetmiştir. Kayaları yerinden oynattıysa o kar yağışı ve su almayla birlikte böyle vakaları sık yaşıyoruz. Bu yüzden bölgeyi komple inceleme yapmak üzere teknik ekiplerimiz buraya davet ettik. Şuanda yolumuz kapalı" ifadelerini kullandı.

"Bu güzergahın bütünün inceleyecekler başka risk alanları varsa oraya yönelik de tedbir geliştirilecekler" diyen Vali Doruk "Dağcı ekiplerimiz var. Doğrudan risk oluşturan durumları müdahale edecekler. Çalışmamız biraz daha uzun olacak. Bütün yol boylarını inceleyerek tespit yapmış olacaklar. Yol şuan kapalı. Tespitler sonrası yolu açacağız ama şu aşamada çok yakın bir saatte görünmüyor. Erzurum tarafına gidecek araçların değişik diğer alternatifi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı ve yaralanmanın olmaması" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Vali heyelan bölgesinde açıklama yaparken 2. kez heyelan meydan geldi - Son Dakika
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