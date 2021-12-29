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Vali Hulusi Şahin açıkladı: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Vali Hulusi Şahin açıkladı: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü çökertildi

29.12.2021 14:46

Batman'da polisin 6 aylık takibinden sonra düzenlenen operasyonda 23 kişilik silahlı suç örgütü çökertildi. Vali Hulusi Şahin, silahlı suç örgütünün terör örgütüyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu silahlı suç örgütünün başta uyuşturucu madde temin etme, ticaret yapmak üzere gasptan tehdide, yağma ve şantaja kadar pek çok suçun içinde olduğunu tespit ettik. Bu çeteler pitbull cinsi hayvanları bir silah gibi kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamındaki çalışmalarında tespit edilen şüpheliler, takibe alındı. 6 aylık takip sonucunda 'uyuşturucu madde ticareti'nin yanı sıra 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'gasp', 'tehdit', 'yağma' ve 'şantaj'a kadar pek çok suçun içinde olduğu belirlenen 23 kişilik silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin cezaevinde olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTÜN YASAKLI HAYVANLARI SİLAH OLARAK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan aramalarda, 3 parça tesirli el yapımı bomba, çok sayıda el yapımı bomba yapımında kullanılan kimyasal madde ve elektronik devre ekipmanı, 13 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda kesici delici alet, 72 parça satışa hazır metamfetamin, 9 parça sentetik uyuşturucu maddesi, 77 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, örgütün yasaklı ve tehlikeli cins hayvanları silah olarak kullandığı tespit edildi.

"BÜYÜK ÇAPLI SİLAHLI BİR SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİT ETTİK"

Suç örgütünün çökertilmesiyle ilgili olarak Vali Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, basın toplantısı düzenledi. Vali Şahin, silahlı suç örgütünün başta uyuşturucu madde temin etme ve ticaret yapmaktan, gasptan tehdide, yağma ve şantaja kadar pek çok suçun içinde olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "23 kişiye işlem yapıldı. Ayrıca örgütün, terör örgütüyle bağlantısı olduğunu da düşünüyoruz. Özellikle suç örgütünün liderinin kardeşinin bir süre örgütte kaldığını daha sonra örgütten ayrıldıktan sonra şehre döndüğünü ve örgüt üyeliğinden bir süre tutuklu kaldığını biliyoruz. Soruşturmayı derinleştirdik. Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğümüz bir süre önce uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çalışma yapmıştı. Yapılan çalışmada uyuşturucu madde satan grubun aslında sadece uyuşturucu madde satmadığı daha büyük çaplı bir suç örgütü olduğunu tespit ettiler. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz soruşturmayı derinleştirdiler ve bir süredir bu silahlı suç örgütü üzerinde çalışıyorlardı.

Vali Hulusi Şahin: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü çökertildi

"EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ ŞAHSINDA TÜM EKİPLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Ekiplerimiz dün büyük çaplı bir operasyon yaptı. Bu silahlı suç örgütü başta uyuşturucu madde temin etme, ticaret yapmak üzere gasptan tehdide, yağma ve şantaja kadar pek çok suçun içinde olduğunu tespit ettik. Özellikle el yapımı bomba kullanmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi pek çok suçun içinde olduklarını belirledik. Bunları nasıl kullandıklarını, nasıl sattıklarını kendi çektikleri videolarla beraber el koyarak tespit ettik. Bu titiz ve başarılı operasyonu yapan Emniyet Müdürümüz şahsında tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Böylece Batman'ı daha güvenli hale getirmek için, uyuşturucu madde kullanımını ortadan kaldırmak için vermiş olduğumuz amansız mücadele belli bir safhaya daha gelmiş oldu" diye konuştu.

"PİTBULL EKİPLERİMİZİN ÜZERİNE SALINMIŞTI"

Operasyonda pitbull cinsi köpeklerin de bulunduğunu kaydeden Vali Şahin, "Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Bu konu Batman gündeminde istismar edilmişti. Yine bir uyuşturucu operasyonu sırasında pitbull cinsi bir köpeği ekiplerimizin üzerine salmak suretiyle bir eylem yapmışlardı ama o durum kamuoyuna sanki sokaktan geçen bir vatandaşın yapmış olduğu basit bir durummuş gibi sunuldu. Öyle değildi. Bu çeteler aynı zamanda bu yasaklı cins hayvanları bir silah olarak da kullanıyor. Bu operasyonda da yasaklı cins yine bu bölgede, suç örgütünün ininde bulundu. Pitbull cinsi hayvanları bir silah gibi kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Uyuşturucu, Pitbull, Batman, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Vali Hulusi Şahin açıkladı: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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