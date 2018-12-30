Son Dakika Haberleri: Vali Hulusi Şahin, Yücebağ'ı Ziyaret Etti

Vali Hulusi Şahin, Yücebağ'ı Ziyaret Etti

25 dakika önce

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason'un Yücebağ beldesini ziyaret etti.

Vali Hulusi Şahin, Yücebağ'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason'un Yücebağ beldesini ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Bakçepınar ile Yücebağ beldesini ziyaret eden Şahin, Yücebağ Jandarma Karakol Komutanlığı ile Pahantepe üs bölgesinde incelemeler yaptı.

Asker ve güvenlik korucuları ile sohbet eden Şahin, beldede yapımı tamamlanan 16 derslikli Sason Çok Programlı Anadolu Lisesi binasında da incelemede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:14 Kaynak: AA

Jandarma, Batman, Sason, Yücebağ, Güncel
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