Vali Hüseyin Avni Coş'a son görev! Kızının babasına son bakışı objektiflere takıldı - Son Dakika

Sırasıyla Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın ve Adana'da Vali olarak görev yapan ve son olarak Sakarya Valiliğini yürüten Hüseyin Avni Coş, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından Esenyurt'ta kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Coş'un vefatı, bürokrasi dünyasında üzüntü yarattı.

CENAZE, KIZI VE YAKINLARI TARAFINDAN ALINDI



Bahçeşehir'deki evinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek özel hastaneye kaldırılan Sakarya'nın eski valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi hastane morgundan kızı ve yakınları tarafından alındı.

BABAYA SON BAKIŞ

Coş'un cenaze namazının ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacağı öğrenildi. Coş'un kızının cenaze aracının arka camından babasına son bakışı ise yürekleri dağladı.