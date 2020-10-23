Vali Hüseyin Öner Başkanlığında, 2020 Yılı 4. Dönem Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Vali Hüseyin Öner Başkanlığında, 2020 Yılı 4. Dönem Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

23.10.2020 12:16
Vali Hüseyin Öner Başkanlığında, 2020 Yılı 4. Dönem Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Ardahan Vali Hüseyin Öner Başkanlığında, 2020 yılı Dördüncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Vali Hüseyin Öner Başkanlığında, 2020 yılı Dördüncü Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Vali Öner, "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizin gerektirdiği yatırımların planlanması, programlanması, ihalesinin yapımı ve bitirilmesi ile ilgili tüm hususlara harfiyen uyulması gerekmektedir. İlimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi noktasında, ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı da göz önünde bulundurularak, ihalelerle ilgili yapacağınız çalışmaları tamamlamanız, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılması sağlanmalıdır. Özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları birlikte değerlendirip çözüme yönelik iradeyi gösterelim. Ayrıca, Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele konusunda tedbirleri elden bırakmayalım" dedi.

2020 yılının son toplantısında ilimizdeki son verileri paylaşan Vali Öner, il genelinde 29 kuruluşa ait toplam 189 projenin bulunduğunu, bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 219 milyon 237 bin Türk Lirası olduğunu söyledi.

Bu projeler için önceki yıllarda 383 milyon 688 bin Türk Lirası harcandığını belirten Vali Öner, 2020 yılında ayrılan ödenek tutarının 339 milyon 199 bin Türk Lirası olduğunu, dönem sonuna kadar da 174 milyon 864 bin Türk Lirası harcama yapıldığını kaydetti.

Vali Öner ayrıca, 29 kuruluşa ait toplam 189 projeden ise devam eden projelerin 117, başlanamayan projelerin 20, biten projelerin 45 ve ihale aşamasında ki projelerin sayısının ise 7 adet olduğunu, bu projelerin 21'inin enerji, 24'ünün tarım, 34'ünün ulaştırma, 32'sinin eğitim, 7'sinin sağlık, 6'sının turizm, 1'inin konut ve 64'ünün de diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.

Vali Öner'in konuşmasının ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi. - ARDAHAN

Vali Hüseyin Öner Başkanlığında, 2020 Yılı 4. Dönem Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Vali Hüseyin Öner Başkanlığında, 2020 Yılı 4. Dönem Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Ali Haydan Öner, Türk Lirası, Yatırımcı, Ardahan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Hüseyin Öner Başkanlığında, 2020 Yılı 4. Dönem Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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