Vali Hüseyin Öner Başkanlığında "İl Göç Kurulu Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında "İl Göç Kurulu toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, Ardahan'da ikamet eden yabancı uyruklu kişiler, geçici koruma kapsamında yaşayan Suriye uyruklu kişiler ve kolluk kuvvetleri tarafından tespiti yapılan düzensiz göçmenlerle ilgili konular tüm detayları ile ele alındı.

Vali Hüseyin Öner Başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - ARDAHAN