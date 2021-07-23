Vali Hüseyin Öner, bayram süresince tedbir ve kurallara uyan Ardahanlılara teşekkür etti - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurban Bayramı tatili süresince kentte trafik ve asayiş konusunda olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, tedbir ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Öner, Serhat Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 günlük Kurban Bayramı'nın huzurlu geçtiğini söyledi.

Ardahan halkına teşekkür eden Öner, "Çünkü onların emeği çok. Ardahanlılar kurallara uyduğu için bayram boyunca başta trafik ve asayişte ciddi olumsuz bir durum yaşanmadı. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan tüm Ardahanlılara teşekkür ediyorum." dedi.

Öner, aynı duyarlılığın Kovid-19'la mücadelede de beklediklerini sözlerine ekledi.