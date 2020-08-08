Vali Hüseyin Öner'den AA Ardahan Bürosu'na ziyaret Açıklaması - Son Dakika

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansı (AA) Ardahan Bürosu'nu ziyaret etti.

AA Ardahan muhabiri Günay Nuh ile bir süre görüşen Vali Öner, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Genel Müdür Şenol Kazancı ve AA çalışanlarına başarı diledi.

Vali Öner, Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın, bu misyonu bir asırdır başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.

Özellikle uluslararası alanda AA'nın Türkiye'nin sesi olduğunu belirten Öner, "Çok uzaklardan bir ülkeden alınan haberin, AA kaynaklı ve başka yayın organı kaynaklı olması arasında çok büyük fark var. Biz bunu bildiğimiz için AA'nın öneminin farkındayız. Daha da önemlisi birçok dilde yayın yapması, uluslararası alanda gücümüzü gösteriyor. AA bir noktada Türkiye'nin gücünü gösteren ve yüz yıllık geçmişi olan bir kurum. Nice yüzyıllara." ifadelerini kullandı.