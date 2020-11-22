Vali Hüseyin Öner'in Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

Vali Hüseyin Öner'in Öğretmenler Günü Mesajı

22.11.2020 21:51
Vali Hüseyin Öner'in Öğretmenler Günü Mesajı, System.String[]

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Öner mesajında; 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, yeni çağın gerekliliklerini anlayan, bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlerimizi özümseyerek yetişmesinde büyük emek veren, bu anlamda kutsal bir görevi ifa eden öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.

Öğretmen, insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve öğretimlerine rehberlik eden, geleceğine yön veren ve yaşama hazırlayan kişilerdir. Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz çocuklarımızın, donanımlı olarak yetiştirilmesinde, şüphesiz ki öğretmenlerimizin çok büyük gayretleri vardır. Üstlendikleri zor, bir o kadarda anlamlı görevleri ile ülkemizin geleceğini inşa etme adına gösterdikleri çabalar ve 2023, 2053, 2071 hedeflerimizi gerçekleştirmemizdeki fedakarlık ve özverileri nedeniyle öğretmenlerimize millet olarak çok şey borçluyuz.

Bu duygularla, Ardahan'da ve ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışarak bu kutsal görevi hakkı ile yerine getiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum." Dedi. - ARDAHAN

Vali Hüseyin Öner'in Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenler Günü, Ali Haydan Öner, Ardahan, Milli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Hüseyin Öner'in Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika


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