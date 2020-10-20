Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı - Son Dakika

Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı

20.10.2020 09:53
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı, System.String[]

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, çay ocağı ve restoran gibi yeme içme mekanlarında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetim faaliyetinde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, çay ocağı ve restoran gibi yeme içme mekanlarında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetim faaliyetinde bulundu.

Beraberinde Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, ilgili kurum yetkilileri, esnaf odası başkanları, muhtarlar ve ilgili görevlilerle birlikte denetim yapan Vali Öner, toplum sağlığı için herkesin maske, temizlik ve fiziki mesafe kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulundu.

Denetimlerde asla taviz verilmeyeceğini belirten Vali Öner, "Kurallara uyulması halinde hep birlikte Koronavirüsü daha hızlı yeneceğimize inanıyorum. Esnafımız, vatandaşlarımız genel manada duyarlı ve kurallara uyuyor. Ancak bu tedbirleri asla elden bırakmamalıyız. Toplum sağlığı için her bireye görev düşmektedir. 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla bugünde esnafımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak için denetimler yapıyoruz. Denetimlerimiz bu hafta boyunca, Pazartesi günü, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, 20 Ekim Salı günü, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler, 21 Ekim Çarşamba günü, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri, 22 Ekim Perşembe günü, tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler, 23 Ekim Cuma günü, AVM'ler, Cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri, 24 Ekim Cumartesi günü, vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri.) 25 Ekim Pazar günü, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonlarında denetimler yapacaklar" dedi. - ARDAHAN

Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı
Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı

Koronavirüs, Ardahan, toplum, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Hüseyin Öner, 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı - Son Dakika

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