Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı - Son Dakika

Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı

01.11.2020 12:25
Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı, System.String[]

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Özel İdaresi tarafından özel teşebbüse kiralanan Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Özel İdaresi tarafından özel teşebbüse kiralanan Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı.

Beraberindekilerle birlikte otel ve restoranın açılışını gerçekleştiren Vali Öner, Yalnızçam Kayak Merkezinin gelecek vadeden bir turizm merkezi olduğunu belirerek şunları söyledi:

"Günümüz dünyasında Turizm artık sanayi gibi, tarım gibi temel ekonomik sektörler kadar önemli bir sektör haline gelmiştir. Türkiye turizm sektöründe 1980'lerden sonra ciddi anlamda yer almaya başladı. Türkiye'ye o yıllarda 5 milyon turist geliyordu. Bugüne geldiğimizde ise Türkiye'ye yılda ortalama 40 milyon turist geliyor ve yaklaşık 35 milyar dolar da turizm geliri elde ediyoruz. Bu hiçbir zaman küçümsenecek bir rakam değildir. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ki Hükümetimizin 2023 hedeflerinde ise 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedeflenmektedir. Dolayısıyla biz de Ardahan olarak bu paydan kendimize düşeni almak istiyoruz. Turizmde en önemli unsur, kaliteli tesis, kaliteli hizmettir. Bu anlamda biz devlet olarak Ardahan'da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün, Valiliğimiz İl Özel İdaresince yaptırılan ve 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Yalnızçam Oteli'nin bundan sonra özel sektörce işletilecek olması bölgenin turizmine önemli katkılar sunacaktır. Burada ki potansiyeli gören yatırımcılar, yeni projeler ve turizme yönelik tesisler yapmak isteyecekler.

Yalnızçam Kayak Merkezimiz, Bakanlar Kurulu kararı ile turizm alanı ilan edilmiş olup, yaz ve kış turizmi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bugün özel sektöre kiraladığımız ve açılışını yapacağımız, 73 yatak kapasiteli Yalnızçam Turistik Oteli'nin Ardahan'da kırsal turizmi canlandıracağına inanıyoruz. Burası devlet yatırımlarının yanında özel yatırımcıların gelmesiyle birlikte daha da gelişecektir. Tarım ve hayvancılığın yanında ilimiz, turizm alanında da gelişecek ve birkaç yıl sonra ilin büyümesinde turizm faaliyetleri de önemli rol oynayacaktır.

2750 metre yükseklikteki Uğurludağ üzerine kurulan Yalnızçam Kayak Merkezi'nin, turistik oteli, kristal karı, son teknoloji telesiyej hattı ve sarıçam ormanları içindeki pistleriyle kış turizminin parlayan yıldızı olmaması için hiçbir engel yoktur. Türkiye'nin en modern telesiyej hatlarından birine sahip olan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, 3 kilometre uzunluğunda, son teknolojiyle yapılmış, rüzgar geçirmez kabinleri olan Leitner kapalı sistem modern telesiyej hattı da mevcuttur. Bu telesiyej hattı, saatte 800 kişi taşıma kapasitesine sahiptir. Bunun dışında tesiste biri 1.5 kilometre, biri 600 metre uzunluğunda olmak üzere 2 adet de teleski (t-bar) hattı bulunmaktadır. Profesyonel ve amatör kayak severlere hizmet veren Yalnızçam Kayak Merkezi'nde eğimleri yüzde 10 ile 25 arasında değişmek suretiyle toplam 6 pist bulunmakta, M1 pisti: 650 metre, M2 pisti: 3.300 metre, M3 pisti: 1.450 metre, M4 pisti: 2.450 metre, M5 pisti: 1.370 metre, M6 pisti ise 280 metre uzunluğa sahiptir.

Kış turizminde bizim için çok önemli olan Yalnızçam Kayak Merkezi'nin gelecek vaad ettiğini buradan belirtmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da burada ki parselleri turizme yönelik tesisler yapılması için çeşitli zamanlarda ilana çıkarmaktadır. Burası artık yatırımcılara hazır bir konumdadır. Sadece kış turizmi değil, kültür ve doğa turizmi, yayla turizmi de ilimiz için çok önemli bir potansiyele sahiptir. Her yıl binlerce insan yaylalarda düzenlenen festivallere katılıyor, güzel vakit geçiriyor. Muhteşem bir doğamız var. Biz bu değerlerimize sahip çıkacağız, koruyacağız ve bunlarla birlikte tesisleşeceğiz. Özel yatırımcılar tarafından işletilecek olan Yalnızçam Oteli'nin ilimiz turizmine olumlu katkılar sunmasını diliyor, yatırımcılarımızı tebrik ediyorum."

Açılışın ardından Vali Öner ve beraberindekiler, otel ve restoranı gezdiler. - ARDAHAN

Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı
Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı
Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı
Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı
Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı

Ardahan, Açılış, Kayak, Otel, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Otel ve Restoranın açılış programına katıldı - Son Dakika


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