Vali İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika

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Vali İbrahim Akın Açıklaması

7 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Eğitim Danışma Kurulu Toplantısında eğitim durumunu değerlendirdi.

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Eğitim Danışma Kurulu Toplantısında eğitim durumunu değerlendirdi.


Valilikte düzenlenen toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, ilçe milli eğitim müdürleri ve eğitim camiası yöneticileri katıldı.


Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, toplantının Kırşehir'de eğitim durumunu değerlendirmek ve bu konu hakkında istişarelerde bulunmak üzere düzenlendiğini söyledi.


Kırşehir'de eğitim ile ilgili yürütülen çalışmaları önemsediklerini, tespit edilen eksiklikler varsa gidermek için eğitim idarecileri ile sürekli koordineli halde bulunduklarını belirten Vali Akın, "Kırşehir, eğitimde ülkemizde önde gelen illerden birisidir. İlimizdeki eğitim kalitesini daha da yükseltmek için çalışmalarımız var. Eğitim durumuna el atacak, eksiklikleri görecek, eğitim kalitemizi daha iyi noktalara nasıl getiririz konuları üzerine değerlendirme yapacağız. Eğitimde geride olduğumuz alanları da tespit ederek, bu konuları geliştirmek için gereken çalışmaları yürüteceğiz"dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in eğitim durumu ile sunum yaparak bilgiler verdiği toplantı, yapılan değerlendirme ve Kırşehir'de eğitim kalitesinin daha ileri nasıl taşınacağına dair yapılan fikir alış-verişi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Karadeniz, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
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