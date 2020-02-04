Vali İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika

Vali İbrahim Akın Açıklaması

7 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kesici takım fabrikası Oralsan'da incelemelerde bulundu.

Vali İbrahim Akın Açıklaması, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kesici takım fabrikası Oralsan'da incelemelerde bulundu.


Kesici ve delici takım aletleri sektörünün önde gelen üretici firmaları arasında yer alan Oralsan Kesici Takım Fabrikasını ziyaret eden Vali Akın, Oralsan Genel Koordinatörü Mete Göknel ve İmalat Sorumlusu Hüseyin Deveci'den bilgiler aldı.


Fabrikayı gezerek ürünleri inceleyen Vali Akın, "Oralsan, verimli ve kaliteli üretimi ile Kırşehir ekonomisine katkı sağlayan ve istihdam oluşturan önemli işletmelerimizden birisidir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretimini yurtiçinin yanı sıra yurtdışına da pazarlayan Oralsan fabrikası ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamaktadır" dedi.


Ziyaret, fabrikayı gezerek ürünlerin imal aşamasını yerinde görülmesi ve yetkililerden bilgiler alması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz
Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejim saldırısı sonrası Putin'le görüştü: Saldırılara karşı müdafaa hakkımızı kullanacağız

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:15:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali İbrahim Akın Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]