Vali İbrahim Akın: "Bedel ödeyerek ecdadın emanet ettiği vatanı korumak ulvi görevdir"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekte, "Ecdadımızın büyük bedeller ödeyerek bizlere emanet ettiği ülkemizi her türlü tehlikeden koruyarak yükseltmek ulvi görevimizdir."dedi.15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Valilikçe şehit aileleri ve gazilerimiz onuruna yemek verildi. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi çok amaçlı salonda düzenlenen yemek programına Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli ve eşi Yasemin Kendirli, Milletvekili Metin İlhan ve eşi Esin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve eşi Fatma Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş , Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya , Baro Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu , İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz ile birlikte daire müdürleri şehit yakınları ve gaziler katıldı.Yemekten sonra İl Müftüsü Mehmet Yaman 'ın yaptığı duanın ardından konuşan Vali Akın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerin değerli aileleri ve kahraman gazilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.Topraklarımızın en kıymetli sığınak olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, konuşmasında;"Üzerinde yaşadığımız vatan toprakları bizim en kıymetli varlığımız ve tek sığınağımızdır. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumu sebebiyle tarihin her döneminde dış güçlerin hedefi haline gelmiştir. Elbette devletimiz, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan bu mihraklara engel olacak güce sahiptir ve onların emellerine ulaşmasına asla müsaade etmeyecektir. Ancak gerek halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında gerek terör unsurlarına karşı yürütülen operasyonlarda gerekse darbeci hainlere karşı meydanlarda yürütülen mücadelelerde güvenlik güçlerimiz ve sivil vatandaşlarımız canlarını ortaya koyarak şehit olmakta ya da gazilik mertebesine yükselmektedir. Milletimiz, kaybettiğimiz her vatan evladımızın acısını derinden hissederken, tüm varlığını ortaya koyan gazilerimize de büyük bir saygı ve minnet duymaktadır.Türk Milleti için canından daha aziz olan bir şey varsa o da vatandır ve onun uğruna şehit ya da gazi olmaktır. Bu makamlara ulaşmak da ancak Allah yolunda, ya da vatan ve millet uğrunda canını ortaya koymakla mümkündür. Her Türk evladı bu onura sahip olabilmek için sırası geldiğinde vatan hizmetine koşmakta, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canı pahasına verilen her türlü vazifeyi gözünü bile kırpmadan yerine getirmektedir. Yine sivil vatandaşlarımız tehlike anında güvenlik güçlerimize her türlü desteği vermektedir. "ifadelerini kullandı.Ülkemizin 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir tehlike atlattığını söyleyen Vali Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü;"15 Temmuz 2016 tarihinde vuku bulan darbe girişimi nedeniyle büyük bir tehlike atlatmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan halkımız üzerlerine sürülen tanklara, sıkılan kurşunlara, uçaklarla yapılan bombalamalara rağmen bizleri daha güzel yarınlara taşıyacak demokrasimize sahip çıkmıştır.Bu mücadeleler sonucunda darbe zihniyeti kaybetmiş ve kazanan milli irade olmuştur. Milletimizin bir kahramanlık destanı yazdığı o gecede 251 sivil, asker ve polisimiz şehitlik mertebesine yükselirken yüzlerce vatandaşımız da gazi olmuştur.Milletimize bu sıkıntıları yaşatan hainler ve onların destekçileri adalet önünde hesap vermektedir. Bu hainlerle mücadele yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam edecektir.Hepimiz inanıyoruz ki, devletimizin bekası ve milletimizin huzurunu bozmak için yapılan her türlü girişim sonuçsuz kalacak, halkımızın birlik ve beraberliği ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. " - KIRŞEHİR