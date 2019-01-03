Son Dakika Haberleri: Vali İbrahim Akın: "Engelli Birey Hayatın İçerisinde Olmalı"

Vali İbrahim Akın: "Engelli Birey Hayatın İçerisinde Olmalı"

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, engelli bireylerin daima hayatın içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.

Vali İbrahim Akın:
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, engelli bireylerin daima hayatın içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.

Kırşehir Bedensel Engelliler Derneğine yaptığı inceleme ve ziyarette konuşan Vali Akın, engelli yurttaşın sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerine katkı sundu.

Dernek Başkanı Servet Avkapan tarafından bilgilendirilen Vali Akın, her insanın engelli adayı olduğunu her an hatırlaması gerektiğini belirterek engelli yurttaşa sevgi ile yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Engellilerin toplumda sosyal ve ekonomik olarak aktif olmaları gerektiğini ifade eden Vali Akın, "Devletimiz son yıllarda yaptığı kanuni düzenlemelerle engellilerimizin sosyal ve ekonomik hayatta aktif olmalarını ve topluma daha kolay adapte olmalarını hedeflemiştir. Bizler de engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için Kırşehir'de önemli çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Dernek Başkanı Servet Avkapan'dan alınan brifingin ardından yapılan ziyaret sona erdi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Alacaklı, Yürüme Engelli Vatandaşı Bacağından Vurdu KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 14:03:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali İbrahim Akın: "Engelli Birey Hayatın İçerisinde Olmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]