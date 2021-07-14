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Vali İbrahim Akın: "Fethullahçı, terör örgütünün başlattığı darbe girişimi ile büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmüştür" - Son Dakika

Vali İbrahim Akın: "Fethullahçı, terör örgütünün başlattığı darbe girişimi ile büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmüştür"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:28
Vali İbrahim Akın:

KIRŞEHİR (İHA) – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklamada bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Fethullahçı Terör Örgütünün başlattığı darbe girişimi ile büyük bir tehlikenin eşiğinden dönüldüğünü söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklamada bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Fethullahçı Terör Örgütünün başlattığı darbe girişimi ile büyük bir tehlikenin eşiğinden dönüldüğünü söyledi.

Vali Akın, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, demokratik değerlerimizi, temel hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik olarak Fethullahçı Terör Örgütü'ne mensup hainler tarafından başlatılan 15 Temmuz darbe girişimi, milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde bertaraf edilmiş, ülkemiz büyük bir tehlikenin eşiğinden dönmüştür" dedi. Dış mihrakların çıkarları uğruna çalışanların milleti karşısında bulduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, "Dış mihrakların çıkarları uğruna yüce meclisimizi, kamu kurumlarımızı bombalayanlar, köprüleri, yolları işgal ederek yönetimi zorla ele geçirmeye çalışanlar karşılarında iman dolu göğüsleriyle milletimizi bulmuştur. Ülkemizin terör örgütleri ve içimizdeki işbirlikçileriyle mücadele ettiği bir dönemde gerçekleştirilen bu kalkışma karşısında milletimiz tek yürek olmuş, cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokakları dolduran binlerce vatandaşımız vatansever kolluk güçlerimizin yanında yer alarak darbeci zihniyete tüm varlığıyla engel olmuştur. Asırlar boyunca benliğimizde taşıdığımız milli şuurun yeniden şahlandığı bir destan olan 15 Temmuz, tankın, tüfeğin millet iradesi karşısında hiçbir şey ifade etmediğinin en önemli kanıtı olmuştur. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi vatanı ve bayrağı uğruna her türlü fedakarlığı yapabileceğini, Çanakkale Savaşı'nda ve İstiklal Mücadelesinde olduğu gibi kahramanlık destanı yazmaya daima hazır olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz'da kaybettiğimiz vatan evlatlarımız sebebiyle millet olarak yüreğimizde derin bir hüzün yaşarken milletimizin hainler karşısında zafere ulaşmasından dolayı da büyük bir gurur yaşıyoruz" diye konuştu. Öte yandan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise açıklamasında; cumhuriyet ve demokrasi düşmanı Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsattı. Darbe girişimini ve FETÖ'yü bir kez daha lanetlediğini vurgulayan Ekicioğlu, "15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye sahip çıkan halkımız, halkın egemenliğine ve ülkemizin demokratik birikimine sahip çıkmak azminde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Vali İbrahim Akın: Fethullahçı, terör örgütünün başlattığı darbe girişimi ile büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmüştür

Darbe Girişimi, İbrahim Akın, Darbe, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali İbrahim Akın: 'Fethullahçı, terör örgütünün başlattığı darbe girişimi ile büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmüştür' - Son Dakika


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