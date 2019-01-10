Vali İbrahim Akın Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, gazetecilerle bir araya geldi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, gazetecilerle bir araya geldi.



Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin Ağalar Konağı'nda düzenlediği programa katılan Vali Akın, sohbet ettiği basın mensuplarının isteklerini dinledi.



Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programda, Kırşehir'deki basın mensuplarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Gazetecilik mesleğinin, demokrasinin gelişmesinde ve sorunsuz bir toplum oluşturulmasında önemli bir paya sahip olduğunu belirten Vali Akın, şöyle konuştu:



"Bu anlamlı gün dolayısıyla gazetecilik mesleğine emek veren tüm basın çalışanlarının gününü içtenlikle kutluyorum. Basınımız, bulunduğu yerde halkın gözü kulağıdır. Basın mensuplarımız, toplumun talep ve sorunlarını ilgili mercilere ileterek önemli bir mesleği yerine getirmektedir. Bizler de sizlerin haberlerinizde veya yazılarınızda dile getirdiğiniz hususları yakından takip ediyor, inceleyip değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımız, zor bir meslek olan gazetecilik görevlerini en iyi şekilde ifa etme gayretindeler. Basın mensubu arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugün ayrıca 10 Ocak İdareciler Günü. Bu nedenle bütün meslektaşlarımın da gününü kutluyorum."



Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu da "Gazeteci, şehrimizin konuşan dilidir. Dolayısıyla gazeteci arkadaşlarımız adeta kamu görevi yapmaktadır. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden çalışıp haber peşinde koşarak kamuoyunu gelişmelerden ve yaşanan olaylardan bilgilendiren gazeteci ve televizyoncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Programa, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, kurumların basın müdürleri ile yerel basın kuruluşları sahipleri, ajans temsilcileri ve basın çalışanları katıldı.

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