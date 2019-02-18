Vali İbrahim Akın: "İnsanlığın Göstermesi Gereken Hassasiyetleri Din Görevlileri Taşır"
49 dakika önce
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, din görevlilerinin insanlığın göstermesi gereken hassasiyetleri din görevlilerinin taşıdığını söyledi.
Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, din görevlilerinin insanlığın göstermesi gereken hassasiyetleri din görevlilerinin taşıdığını söyledi.
Din görevlileri ile İl Müftülüğünde bir araya gelen Vali Akın, "Din görevlilerimiz, görev yaptıkları bölgelerde vatandaşlarımızla birebir iletişim kuruyor. Bu yüzden, sizler de bulunduğunuz köy, kasaba ve mahallelerde önemli görevler yapmaktasınız. Liderlik, önderlik anlamına gelen imamlık mesleğinin gerektirdiği nitelikleri taşımak durumundayız. Kutsal bir görevi yerine getiren din görevlilerimiz davranışlarıyla, söyledikleriyle, kılık kıyafetiyle örnek kişiler olmalıdır. Toplum huzurunu ve sağlığını tehdit eden bütün konularda duyarlı davranmak üzere vatandaşlarımızı bilgilendirmek, aydınlatmak din görevlilerimizin temel vazifeleri arasındadır."dedi.
İl Müftüsü Mehmet Yaman ise din görevlileri ile düzenlenen toplantı da Kırşehir'de 2019 yılı itibariyle 499 cami, 160 Kuran
Kursunda 655 personel ile din hizmeti vermekte olduğunu belirtti.
Toplantı istişarenin ardından sona erdi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:39 Kaynak: İHA
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