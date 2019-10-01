Kırşehir'de 2019 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.



Toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir'de yürütülmekte olan 226 projenin değerinin 2 milyar 738 milyon 628 bin lira olduğunu söyledi.



Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi Aşık Said Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın, Vali Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcıları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, kaymakamlar, daire müdürleri, ilçe belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Akın, kurumların veri girişlerini gerçekleştirdiği İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) modülünden alınan yatırım izleme raporlarına göre 2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle İl Özel İdaresi de dahil Kırşehir, yatırımcı kuruluşlarının 226 projesinin uygulanmak üzere programlarında yer aldığını belirtti.



Yatırım projelerinin değerlerini de açıklayan Vali Akın, "İlimizde yürütülmekte olan 226 projenin toplam parasal değeri 2 milyar 738 milyon 628 bin lira geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 50 milyon lira harcanmıştır. 2019 yılında bu projelere toplamda 416 milyon 897 bin lira ödenek ayrılmış olup, dönem sonu itibariyle 239 milyon 248 bin lira harcama yapılmıştır. Programda yer alan 226 projeden 65 tanesi tamamlanmış, 126 proje de devam etmektedir"dedi.



Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR