Vali İbrahim Akın: "Muhasebeciler Mali Hayatın Vazgeçilmezi"
1 saat önce
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Muhasebeciler günü nedeniyle yapılan ziyarette muhasebecilerin mali hayatın vazgeçilmezleri olduğunu söyledi.
Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, Muhasebeciler günü nedeniyle yapılan ziyarette muhasebecilerin mali hayatın vazgeçilmezleri olduğunu söyledi.
Vergide kamu kaynaklarının aktarımının önemini anlatan Vali Akın, "Muhasebecilere toplumda kendi tanıtma, ifade etme fırsatı tanırken bir yandan da meslektaşlar arasında kaynaşma ortamı sağlıyor. Kamu adına toplanan verginin oluşmasına katkı veren ve vergi tahsilatında önemli görevler yürütmekte." dedi.
Ziyaret, Oda Başkanı Özgür Albayrak'ın Kırşehir'de yürütülen çalışmalar, hakkında brifing verdi. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:28 Kaynak: İHA
Sahte İcra Müdürü Gerçek İcra Müdürünü Bile Dolandırdı
Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı
İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi
Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu