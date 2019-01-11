Vali İbrahim Akın Muhtarlara Bir Araya Geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarlarla bir araya geldi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarlarla bir araya geldi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Akın, uyuşturucu ile mücadele konusunda uyarılarda bulundu.



Toplumun genelini ilgilendiren sorunlarda ve bu sorunların çözüme kavuşturulmasında diğer kurumların yanında özellikle muhtarlara da önemli görev düştüğünü vurgulayan Akın, Türkiye'de ve Kırşehir'de uyuşturucuyla herkesin birlikte mücadele etmesi gerektiğini aktardı.



Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin, uyumlu ve koordineli çalışmalarla çözüme kavuşturulabileceğine dikkati çeken Akın, "Muhtarlarımız, köylerde ve mahallelerinde bizlerin gözü, kulağıdır. Bu tür olaylarla karşılaşıldığı zaman vakit kaybetmeden mutlaka bizlere ya da kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerekmektedir. Valiliklerin giriş katında 'Açık Kapı' birimleri kuruldu. Bu birimimiz aracılığıyla uyuşturucu konusunda bildirim veya şikayetler alınıp kısa sürede sonuçlanacak şekilde ilgili kurumlara yönlendirilmektedir. Buralara her vatandaşımız talep ve görüşlerini beyan edebilir." ifadelerini kullandı.



Toplantıya İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, kaymakamlar, daire müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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