Vali İbrahim Akın; "Vergi Bilincini Arttırmak ve Tabana Yaymak Amacındayız"
37 dakika önce
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, toplumda vergi bilincinin artması ve toplumun her katmanının vergi bilincinde olması gerektiğini söyledi.
Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, toplumda vergi bilincinin artması ve toplumun her katmanının vergi bilincinde olması gerektiğini söyledi.
30.'su kutlanan Vergi Haftası
nedeniyle İl Defterdarı Yusuf Balcı
ve beraberinde ki heyeti kabul eden Vali Akın, Kırşehir'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Devletin vatandaşa hizmet sunabilmesinin vergiye bağlı olduğunu aktaran Vali Akın, konuşmasında; "Devletimizin en başta gelen geliri olan vergiler ülke olarak kalkınmamız, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en iyi ve en hızlı şekilde ulaşması ve her alanda gelişme yaşamak için sağlıklı bir şekilde toplanmalıdır. Vatandaşlarımız da vergilerini zamanında yatırmalı, bu konuda duyarlı davranmalıdır. Ayrıca vergi adaleti sağlanmalı, vergi kaçakçılığını önlemek gerekmektedir." dedi.
Ziyaret, Defterdar Yusuf Balcı'nın kurum çalışmaları ve Vergi Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgilendirme yapması ile sona erdi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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