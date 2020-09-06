Vali İdris Akbıyık, asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte doğal gaz hattı döşeme çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollarda başlatılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Akbıyık, Ordu Evi Caddesi'nden Yeni Mahalle Gopsi mevkisine kadar yapılacak bitümlü sıcak asfalt çalışmalarını denetleyen, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı.

Kentte yol çalışmalarının devam ettiğini ve söz konusu yolun 2,5 kilometrelik kısmının bitümlü sıcak asfalt yapılacağını belirten Akbıyık, çalışmaların ardından kaldırım ve yağmur suyu kanallarının yapılacağını söyledi.