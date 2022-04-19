Vali İdris Akbıyık, Ertunç ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ertunç ailesiyle iftar yaptı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Abdulsettar Ertunç'un evine konuk oldu.

İftar yaptığı ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Akbıyık, eğitim gören çocuklara tablet ve kitap hediye etti.

İftardan sonra çarşı merkezini gezen Akbıyık, huzur içinde zaman geçiren kent sakinleri ve esnafla çay içip sohbet etti.